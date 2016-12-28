زعم الكاتب الليبرالي السعودي، تركي الحمد، أن المرجعية الأساسية والرئيسية للمسلم هي الأخلاق وليست النصوص القرآنية، مؤكدا على أن “الفطرة” هي الأصل حتى وإن خالفت النصوص، على حد قوله.

وقال “الحمد” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” صليت الفجر لتوي..ساتفرغ الآن لفعل الموبقات.بالطبع لن أفعل..فمرجعيتي هي الأخلاق وليست النصوص.استفتي قلبك وفطرتك،وان خالفت النصوص..فهي الأصل”.

صليت الفجر لتوي..ساتفرغ الآن لفعل الموبقات.بالطبع لن أفعل..فمرجعيتي هي الأخلاق وليست النصوص.استفتي قلبك وفطرتك،وان خالفت النصوص..فهي الأصل.. — تركي الحمد (@TurkiHAlhamad1) December 28, 2016

وأثارت تغريدة “الحمد” استياء الكثيرون من رواد موقع “تويتر”، متهمين إياه بأنه يتكلم عن جهل ولا يعلم معنى الكلام الذي يتحدث به، مؤكدين على أن صلاته التي أداها وفق قوله في التغريدة لم يكن ليعلم عع ركعاتها دون الرجوع إلى النصوص.

@TurkiHAlhamad1

كيف عرفت عدد ركعات الفجر وأنت لا ترجع للنصوص؟ — سعد التويم (@altuwaim_s) December 28, 2016

اذا كانت مرجعيتك ليست القران فمن امرك بالصلاة؟ الأخلاق!؟

قبل الاسلام كانت مكارم الأخلاق من صفات العرب فهل أنجتهم من النار@TurkiHAlhamad1 — محمد هاجد الحارثي (@MuhHajed) December 28, 2016

وهل من صلى الفجر يقول مثل الكلام الخبيث الفاسد @TurkiHAlhamad1 — فهد بن ثامر (@DoraOmar11) December 28, 2016