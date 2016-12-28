زعم الكاتب الليبرالي السعودي، ، أن المرجعية الأساسية والرئيسية للمسلم هي وليست ، مؤكدا على أن “” هي الأصل حتى وإن خالفت النصوص، على حد قوله.

 

وقال “الحمد” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” صليت لتوي..ساتفرغ الآن لفعل .بالطبع لن أفعل..فمرجعيتي هي الأخلاق وليست النصوص.استفتي قلبك وفطرتك،وان خالفت النصوص..فهي الأصل”.

 

وأثارت تغريدة “الحمد” استياء الكثيرون من رواد موقع “تويتر”، متهمين إياه بأنه يتكلم عن جهل ولا يعلم معنى الكلام الذي يتحدث به، مؤكدين على أن صلاته التي أداها وفق قوله في لم يكن ليعلم عع ركعاتها دون الرجوع إلى النصوص.