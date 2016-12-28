نشرت صحيفة “صباح” التركية؛ مقطع فيديو أظهر تفاصيل تنشر لأول مرة، لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، وذلك في الساعات الأولي لبدء الانقلاب ليلة 15 يوليو الماضي.

وذكرت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، أن مقطع الفيديو صور مدى هدوء يلدريم، خلال تلك اللحظات الحرجة، أثناء حديثه مع إحدى القنوات التلفزيونية التركية، وثقته بأن الحكومة ستعمل على إفشال الانقلاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصال كان أول خطاب مباشر من قبل يلدريم، لطمأنة الشعب التركي والتأكيد أن الحكومة لا تزال على رأس عملها، بالإضافة إلى أنها ستقوم بمحاسبة “الخونة” الذين استغلوا سلاح ودبابات وجنود الشعب التركي للانقلاب على سيادة القانون والشعب برمته.