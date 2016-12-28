أشاد المحلل السياسي السعودي والمتخصص في الشأن التركي، مهنا الجبيل، بالزيارة التي قام بها الداعية السعودي، سلمان العودة إلى سلطنة عمان، والتقر خلالها بمفتي السلطنة الشيخ أحمد بن سليمان الخليلي، معتبرا أن التواصل بين علماء وشيوخ الخليج تفعيل طبيعي لأصول الأخوة بينهم.

وقال “الجبيل تعليقا على الزيارة في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التواصل بين شخصيات وعلماء الخليج ليس تعايش، بل تفعيل طبيعي لأصول أخوة جامعة لرسالة الإسلام العظيم وهويتنا العربية والإنسان الذي مزقه الصراع”.

التواصل بين شخصيات وعلماء الخليج

ليس تعايش، بل تفعيل طبيعي لأصول أخوة جامعة لرسالة الإسلام العظيم وهويتنا العربية والإنسان الذي مزقه الصراع — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) December 28, 2016

وأشاد “الجبيل” بشعب عُمان ودوره في الدعوة للإسلام قائلا: ” التاريخ ينطق في قصة أهل عمان ورحلة دعوة الإسلام التي كسبت شعوبا في افريقيا لرسالة السماء بأخلاق اهل عمان ووعيهم وكرمهم وكانوا درعا ضد الغزاة”.

التاريخ ينطق في قصة أهل عمان ورحلة دعوة الإسلام التي كسبت شعوبا في افريقيا لرسالة السماء

بأخلاق اهل عمان ووعيهم وكرمهم

وكانوا درعا ضد الغزاة — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) December 28, 2016

وكان الداعية السعودي سلمان العودة قد وصل إلى سلطنة عمان أول أمس الاثنين، وقام بزيارة خاصة إلى مفتي السلطنة الشيخ أحمد بن سليمان الخليلي قبل ان يعقد عدد من الندوات التي دعا من خلالها على ضرورة نبذ الفرقة بين المذاهب الإسلامية والعمل قدر المستطاع على التعايش فيما بينها.