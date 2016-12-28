أظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر”، مشاجرة بين طالب ومسؤول مدرسة، قيل إنه في محافظة تثليث بمنطقة عسير، بعد مصادرة رشاش كان بحوزة الطالب الذي دخل به المدرسة، ليقوم الطالب بانتزاع السلاح بالقوة.

وبيّن الفيديو تجمعاً لطلاب المدرسة يرجح أنه لوجود مضاربة، قبل أن يظهر معلم يحمل رشاشاً بعدما تمكن من مصادرة السلاح بمساعدة معلمين وسلمه لشخص يبدو أنه قائد المدرسة، إلا أن قائد المدرسة فوجئ بطالب يدخل وراءه المكتب ويحاول استعادة الرشاش، قبل أن يتدخل طالب آخر وينتزعه بالقوة ويهدد به المعلمين الذين تواجدوا في المكتب.

ولم يشِر ناشر الفيديو أو متداولوه إلى وقت تصويره أو ملابسات الواقعة، إلا أن مغردين طالبوا وزارة التعليم بالتدخل والتحقيق في الحادثة.