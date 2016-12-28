امتدح نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عبر تغريدات خصصها لها، وقال في إحداها “إن عقل المملكة يتسم على الدوام بالحكمة”.

 

وثمن خلفان في سلسلة تغريداته التي أطلعت عليها “وطن” عاليا ما وصفها بـ”جهود المملكة العربية السعودية في العربي والإسلامي”، لافتا إلى أن الحكومة السعودية لا تمن على من ساعدت.

وأضاف ” بالأمس كان حديثنا عن الخدمة التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين.. كان الشعور بجهود  المملكة هو الشعور السائد بالرضا والفخر  والاعتزاز “.

وتابع قائلاً ” من يريد أن يشوه دور المملكة لن يستطيع ابدا فالمملكة جهودها الإنسانية والميدانية في خدمة الإسلام والمسلمين عظيمة “.

وزاد قائلاً ” اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من كل شر وكن معها ولا تكن عليها يا رب العالمين “.

وختم تغريداته بالقول ” عندما يفقد الكثيرون عقولهم يبقى عقل المملكة العربية السعودية  العقل الذي يتسم على الدوام بالحكمة “.

 

 

 