امتدح نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان السعودية عبر تغريدات خصصها لها، وقال في إحداها “إن عقل المملكة العربية السعودية يتسم على الدوام بالحكمة”.

وثمن خلفان في سلسلة تغريداته التي أطلعت عليها “وطن” عاليا ما وصفها بـ”جهود المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي”، لافتا إلى أن الحكومة السعودية لا تمن على من ساعدت.

جهود المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي جهود عظيمة ورغم ذلك تبقى الحكومة السعودية صامتة لا تمن على أحد بما قدمت. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 28, 2016

وأضاف ” بالأمس كان حديثنا عن الخدمة التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين.. كان الشعور بجهود المملكة هو الشعور السائد بالرضا والفخر والاعتزاز “.

بالأمس كان حديثنا عن الخدمة التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين..كان الشعور بجهود المملكة هو الشعور السائد بالرضا والفخر والاعتزاز. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 28, 2016

وتابع قائلاً ” من يريد أن يشوه دور المملكة لن يستطيع ابدا فالمملكة جهودها الإنسانية والميدانية في خدمة الإسلام والمسلمين عظيمة “.

من يريد أن يشوه دور المملكة لن يستطيع ابدا فالمملكة جهودها الإنسانية والميدانية في خدمة الإسلام والمسلمين عظيمة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 28, 2016

وزاد قائلاً ” اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من كل شر وكن معها ولا تكن عليها يا رب العالمين “.

اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من كل شر وكن معها ولا تكن عليها يا رب العالمين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 28, 2016

وختم تغريداته بالقول ” عندما يفقد الكثيرون عقولهم يبقى عقل المملكة العربية السعودية العقل الذي يتسم على الدوام بالحكمة “.