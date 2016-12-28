أكدت الشرطة الإيطالية أن هناك صورة من كاميرا مراقبة أكدت أن المشتبه به في هجوم برلين أنيس العامري كان موجودا في محطة القطار بمدينة ميلانو الإيطالية خلال هروبه من السلطات الأمنية.

وأوضحت الشرطة في مدينة ميلانو لوكالة الأنباء الألمانية بالعاصمة الإيطالية روما أنه تم تصوير العامري 24 عاما، يوم الجمعة الماضي في تمام الساعة 00:58(بالتوقيت المحلي).

ويمكن التعرف عليه في الصورة من الخلف وهو يرتدي حقيبة ظهر، ويظهر أمامه أربعة مسافرين يصحبون أمتعتهم.

وقُتل العامري برصاص الشرطة الايطالية في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا بعد يومين من الهجوم، حيث حاول رجال الشرطة توقيفه لكنه بادرهم بإطلاق النار، فردوا بقتله في مكانه على الفور، فيما لم يكن لدى السلطات في إيطاليا معلومات أن العامري قد تسلل الى البلاد، وكانت محاولة إيقافه مجرد إجراء روتيني من رجال الشرطة الايطالية.



ونشرت “وكالة أعماق” التابعة لتنظيم داعش، تسجيلاً مصوراً لمنفذ هجوم برلين التونسي أنيس العامري.وفي الفيديو أعلن “العامري” مبايعته للتنظيم، وزعيمه أبو بكر البغدادي، ويتوعد من أسماهم “الصليبيين” بالانتقام.



