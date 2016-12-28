حاولت المذيعة “ريهام سعيد” تقليد معوق يأكل بقدميه بدل يديه فلم تفلح، وأظهر برنامج “صبايا الخير” المذاع على قناة Al Nahar TV المعوق الذي بدا في الأربعينات من عمره وهو يضع علبة جبنة “مثلثات” بين أصابع إحدى قدميه أمام الكاميرا ويقوم بفتحها بواسطة ملقط معدني بالقدم الثانية.

وبدت المذيعة وهي مندهشة مما يقوم به ضيفها الذي طلبت منه أن يعطيها قطعة فناولها إياها بأصابع قدمه وبدأ المعوق يُخرج إحدى القطع ويقوم بفتحها بالملقط ويضعها على رغيف أمامه ثم يقطع لقمة خبز ويغمسها في الجبنة ويأكلها بواسطة قدمه أيضاً.

وحاولت المذيعة المصرية تقليده ولكنها لم تفلح وهنا عرض عليه المعوق أن يلف لها سندويشة وفتح رغيف خبز ووضع قطعة جبنة فيه ثم ناولها إياها، وسألته:” لو معزوم عند حد في رمضان بتاكل إزاي” فأجابها عادي قوي بطلب من المضيف أن يضع الصينية على الأرض وتوجهت المذيعة ريهام للشخص المعوق بالتحية قائلة له:”لو أنتا موجود في أي دولة في العالم ما كان ده يبقى حالك”.

وأضافت وهي تتوجه للمتابعين:”عندنا ناس بتاخد ملايين وبتكسب قوي، وناس ما بتاخد حاجة على المجهود الذهني”، وكشف المعوق أن سيارته الخاصة بالمعوقين حينما تعطل فيها قطعة غالية الثمن يفكر بصنع قطعة بديلة ورخيصة، وكثيراً ما يأخذ قطعة تالفة ويذهب بها إلى الخراط طالباً منه أن يصنع مثيلاً لها.