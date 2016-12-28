فوجئت امرأة هندية بوجود مبلغ يقدر بنحو 14.7 مليون دولار في حسابها، على الرّغم من أنها تحصل على راتب شهري قدره 74 دولار!.

وعندما “أوتار إيداف” ذهبت للبنك للتدقيق في المبلغ الوارد في حسابها، لم يتجاوب الموظفون وطالبوها بالعودة مرة أخرى في اليوم التالي.

ووفق ما أورد موقع “ماشابل”، فقد حاولت إيداف مع زوجها توجيه خطاب إلى مكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من أجل تصحيح الوضع ورد المبلغ مرة أخرى، إلا أنه يتم الرد عليهما على الفور.

وتعد إيداف وزوجها من محدودي الدخل في الهند، وقامت بفتح الحساب طبقا لتعليمات الحكومة التي تفرض على الموظفين تلقى رواتبهم من خلال حساباتهم الخاصة في البنوك.