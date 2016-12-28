أكد رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي أنه علم بقطع العلاقات مع سوريا من خلال وسائل الإعلام رغم أنه رئيس حكومة.

وأضاف الجبالي في حوار مع قناة “التاسعة”، أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي لم يستشره في هذا الخصوص رغم أن الدستور يفرض موافقة رئيس الحكومة.

واعتبر الجبالي أنه كان يفضل اتخاذ وسائل أخرى حول “الجرائم التي ارتكبها النظام” وذلك مراعاة للمصالح.

وعبر الجبالي عن استغرابه من “دفاع بعض الأطراف عن النظام السوري رغم أنه المسؤول عما يحدث في البلاد”.

يذكر أنّ المرزوقي اعتبر سابقاً أن قرار قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا خلال فترة حكمه كان قراراً سياديا.