شنَّ رئيس حزب الإماراتي المعارض، الدكتور حاكم المطيري، هجوما عنيفا على الحكام ، خاصة بعد إطلاق الملك السعودي حملة لجمع لمساعدة الشعب السوري، مؤكدا على أن لا يحتاجون لأموال العرب.

 

وقال “المطيري” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الشعب السوري يواجه حملة عسكرية صليبية صفوية استطاع هزيمتها طوال خمس سنوات ولا يحتاج من العرب إلى إغاثة بل إلى فك الحصار عنه لتقف الأمة معه!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الدول التي تحاصر الشعب السوري وتمنع شعوبها من مساعدته ليدافع عن نفسه وتسجن من يقف معه هي شريك في عليه مهما تظاهرت بخلاف ذلك!”.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،أمر بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة، اعتباراً أمس الثلاثاء، لإغاثة الشعب السوري.

 

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن السعودي، مساء أمس، كشف أن المملكة وقادتها (الملك وولي العهد وولي ولي العهد) دشنوا الحملة، بتخصيص 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار)، وبتبرعهم الشخصي بمبلغ قدره 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار).

 

وقال البيان، إن “إطلاق الحملة جاء نظراً لما يتعرض له الأشقاء في  من معاناة، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين انقطعت بهم السبل، بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي  يعيشونها”.

 

ووجه العاهل السعودي، بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي) بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً”.

 