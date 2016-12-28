شنَّ رئيس حزب الأمة الإماراتي المعارض، الدكتور حاكم المطيري، هجوما عنيفا على الحكام العرب، خاصة بعد إطلاق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حملة لجمع التبرعات لمساعدة الشعب السوري، مؤكدا على أن السوريين لا يحتاجون لأموال العرب.

وقال “المطيري” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الشعب السوري يواجه حملة عسكرية صليبية صفوية استطاع هزيمتها طوال خمس سنوات ولا يحتاج من العرب إلى إغاثة بل إلى فك الحصار عنه لتقف الأمة معه!”.

الشعب السوري يواجه حملة عسكرية صليبية صفوية استطاع هزيمتها طوال خمس سنوات ولا يحتاج من العرب إلى إغاثة بل إلى فك الحصار عنه لتقف الأمة معه! — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) December 27, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الدول التي تحاصر الشعب السوري وتمنع شعوبها من مساعدته ليدافع عن نفسه وتسجن من يقف معه هي شريك في الحرب الصليبية عليه مهما تظاهرت بخلاف ذلك!”.

الدول التي تحاصر الشعب السوري وتمنع شعوبها من مساعدته ليدافع عن نفسه وتسجن من يقف معه هي شريك في الحرب الصليبية عليه مهما تظاهرت بخلاف ذلك! — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) December 27, 2016

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،أمر بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة، اعتباراً أمس الثلاثاء، لإغاثة الشعب السوري.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس، كشف أن المملكة وقادتها (الملك وولي العهد وولي ولي العهد) دشنوا الحملة، بتخصيص 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار)، وبتبرعهم الشخصي بمبلغ قدره 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار).

وقال البيان، إن “إطلاق الحملة جاء نظراً لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين انقطعت بهم السبل، بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها”.

ووجه العاهل السعودي، بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي) بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً”.