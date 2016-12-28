قالت الفنانة الأردنية ديانا كرزون إن الوسط الفني مليء بالكذب والوعود المزيفة، ولم يعد سهلاً وبه محسوبية، وأنا لا أملك شيئاً، إلا الغناء فقط، وهذا يؤثر حتى لو كنت خامة جيدة، وكأنك جوهرة جيدة عليها غبار”.

وأضافت كرزون: “لقد تعبت من الناس، وصارت ثقتي قليلة بأغلب من حولي، فأنا لدي معارف كثيرة ولكن لا يوجد لدي مقربين سوى معدودين.. وكثيراً يأتيني الشعور بالإعتزال، خاصة بعد الألقاب والمهرجانات والحفلات والمعجبين والتكريمات، فأريد أن أخذ قسطاً من الراحة وأشتري نفسي التي ظلت طول عمرها لخدمة الناس، فإذا جاءت الفرصة المناسبة للإعتزال سوف أعتزل فوراً”.