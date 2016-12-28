كشفت مجلة “النيويوركر” عن تفاصيل العلاقة التي كانت تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصبه وزير الدفاع، ونظيره الأمريكي السابق “تشاك هيغل” وذلك قبل الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من سدة الحكم عقب تظاهرات 30 يونيو.

وقالت المجلة الأمريكية في تقرير لها بعنوان «ثورة مصر الفاشلة»، إنه عندما أصدر «مرسي»، في نوفمبر 2012، ما عٌرف بـ«الإعلان الدستوري المكمل»، والذي أثار غضبا في صفوف بعض قوى المعارضة، ألقى «السيسي» تصريحات قليلة في هذا الصدد، لكنه فتح اتصالا مع «هيغل»، نظيره في البنتاغون.

وفي مارس 2013، زار «هيغل» القاهرة؛ حيث التقى «السيسي» للمرة الأولى، وكانت الأزمة السياسية الناجمة عن الإعلان الدستوري لا تزال قائمة.

وعن اللقاء الأول، قال «هيغل»: «لقد كانت هناك كيمياء جيدة بيننا»، معبرًا عن ذلك بقوله : «اعتقد أنه (السيسي) وجدني شخصا فاهما في العسكرية، ومدركا للتهديدات والحروب».

ومع اشتداد الأزمة السياسية في مصر، أصبح «هيغل» الشخص الوحيد في الإدارة الأمريكية الذي كان بإمكان «السيسي» التواصل معه، حسب «النيويوركر».

ويُقدر «هيغل» أنه و«السيسي» أجريا ما يقرب من خمسين مكالمات هاتفية خلال هذه الفترة. وقال عن ذلك: «لقد كنا بالمعنى الحرفي نتحدث ما يقرب من مرة أسبوعيا، وكانت بعض المكالمات تدوم لمدة ساعة، وأحيانا أكثر من ذلك».

واتفق معه دبلوماسيون آخرون؛ إذ قال دبلوماسي أوروبي التقى السيسي عشرات المرات، متحدثا عن الأخير: «ليس الشخص الذي يقضى حياته لاهثاً وراء السلطة، أو مشتهيا لمنصب الرئاسة».

وقال مسؤول بارز في إدارة «باراك أوباما»: «لم أكن في موقف حيث يتواجد الملايين من الناس ويبلغونني بأنني قد أتمكن من تغيير البلد إذا اتخذت إجراءً ما»، مضيفا: «لا أعرف ما يمكن أن يفعله هذه الموقف في نفسيتي».

وتولي «تشاك هيغل» منصب وزير الدفاع الأمريكي خلال الفترة ما بين 23 فبراير 2013 إلى غاية 24 نوفمبر 2014، بعد استقالته من منصبه.