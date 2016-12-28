ذكر موقع صحيفة “ميرور” البريطاني أن ملك البوب الرّاحل جورج مايكل أوصى، قبل وفاته، بأن يتم التبرّع بجزء من ثروته للنشاطات الخيرية.

وأحصى موقع “ذا ريتشست” في حسابات الراحل ثروة تقدر بـ175 مليون جنيه إسترليني، جمعها انطلاقاً من ألبوماته، وحقوقه الفنية، وعقوده التي وقّعها مع كبريات الشركات العالمية.

ولم تتراجع أرقامه عن الصعود، رغم تراجع صحته، فرغم أنه قضى سنة 2014 في المستشفى فقد حصد منها أكثر من 4 ملايين و100 ألف جنيه.

من جهة ثانية، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية معلومات تفيد أنّ ثروة النجم الراحل ستنتقل إلى عدد من أبناء أصدقائه وأفراد من العائلة.

وأشارت الى ان الراحل كان عراباً لعدد من أبناء أصدقائه وأقاربه، من بينهم ابنا زميلته السابقة في فرقة Wham! شيرلي هوليمان اللّذان سيحصلان على جزء من الإرث يقدّر بعشرة ملايين أورو لكلّ منهما.

ومن المرجح أن يحصل صديق مايكل اللبناني فادي فواز فضلاً عن عدد من الجمعيات الخيرية التي عُرف مايكل بدعمه لها لمساعدة المرضى والمحتاجين، على حصتهم من الارث.

و توفي جورج مايكل الأحد في منزله ببريطانيا عن عمر 53 عاما، بسبب قصور في عضلة القلب،