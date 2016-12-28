شنَّ عبد الخالق عبد الله المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، هجوما شديدا على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، واصفا إياه بالصهيوني المقرف، وذلك على إثر دعوة الأخير لإسرائيل بأن تبقى قوية وصامدة لحين تسلم سلطاتة في العشرين من الشهر القادم.

وقال “عبد الخالق” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صهيونية الرئيس الامريكي القادم ترامب طافحة ومقرفة فقبل وصوله للبيت الابيض يدعو اسرائيل لتبقى قوية وصامدة فهو قادم لدعمها وتغير سياسات اوباما”.

صهيونية الرئيس الامريكي القادم ترامب طافحة ومقرفة فقبل وصوله للبيت الابيض يدعو اسرائيل لتبقى قوية وصامدة فهو قادم لدعمها وتغير سياسات اوباما https://t.co/UI4YLkC1hK — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 28, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى مناشدا منظمة التعاون الإسلامي بالقول: ” اتوقع ان ترامب سينقل سفارة امريكا الى القدس. مطلوب عاجلا بيان من منظمة التعاون الاسلامي ان57 دول اسلامية ستقطع علاقاتها بامريكا اذا نفذ وعده”.

اتوقع ان ترامب سينقل سفارة امريكا الى القدس. مطلوب عاجلا بيان من منظمة التعاون الاسلامي ان57 دول اسلامية ستقطع علاقاتها بامريكا اذا نفذ وعده — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 28, 2016

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيشغل منصبه رسميا يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، قد أعرب عن امتعاضه من خطوات الرئيس الحالي باراك أوباما في مجال تسليم السلطة له، مشددا على أن التصرفات الأخيرة للإدارة الحالية أدت إلى تعقيد وتخريب العلاقات الطيبة مع إسرائيل.

وفي تغريدات كتبها “ترامب” عبر حسابه بتويتر قال: ” أفعل كل ما هو ممكن من أجل عدم الالتفات إلى التصريحات الاستفزازية الكثيرة والعرقلة من جانب الرئيس (أوباما).. اعتقدت أن تسليم السلطة سيكون هادئا ولكن على ما يبدو لن يكون كذلك.. لا يمكننا تحمل أكثر كيف يجري التعامل مع إسرائيل بعدم احترام وتجاهل كامل.. في السابق، كانت(إسرائيل) من الأصدقاء المقربين للولايات المتحدة ولكن الآن.. بداية النهاية كانت الصفقة مع إيران ومن ثم صدور هذا( قرار مجلس الأمن الدولي ).. كوني أقوى يا إسرائيل فلقد اقترب يوم 200 يناير/ كانون الثاني”.