علّقت إدارة موقع ‘تويتر’ حسابي المنظرين السلفيين الأردنيين ‘أبو محمد المقدسي’، وأبو قتادة الفلسطيني، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المتخصص في دراسة الجماعات الجهادية في جامعة برينستون، كول بانزل، أن الحسابين كانا نشطين ويتابعهما عشرات الآلاف من الأشخاص قبل أن يتم تعليقهما من قبل إدارة ‘تويتر’ التي لم توضح الأسباب التي دفعتها لذلك.

وقال بانزل، أن معظم التغريدات التي تُبث عبر الحسابين كانت تُركز على الحرب الدائرة في سوريا، وكثيراً ما كان هناك تغريدات تُهاجم ‘داعش’، بالإضافة إلى بعض التغريدات التي تتناول القضايا الدينية.

وردّت شركة ‘تويتر’ أنه لا يمكنهم التعليق على قرارات إيقافهم الحسابات الفردية، لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن، فيما قال مسؤول من إدارة الموقع ‘نحن نُدين استخدام تويتر لتشجيع الإرهاب وأنه منذ منتصف عام 2015 تم تعليق حسابات أكثر من 360 الف لتهديد أصحابها أو تشجيعهم للأعمال الإرهابية، المتعلقة أساسا بداعش.