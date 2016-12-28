قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن “العقوبات المفروضة ستؤثر على روسيا بشدة ولا سيما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل فردي”.

وأضاف جراهام -وفقًا لموقع بيزنس إنسايدر- أن الكونجرس الأمريكي “سيحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية”، ولكنه لم يتحدث عن فرض عقوبات محتملة.

وكان تم اتهام الكرملين بالتدخل في الحملة التي دفعت بدونالد ترامب إلى السلطة.

وقال جراهام، الأربعاء، إن “روسيا تحاول كسر ظهر الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم”، وأضاف أن لاتفيا يتم قصفها باستمرار مع التدخل والعدوان الروسي.

وقال جراهام في مؤتمر صحفي أن “الوقت حان لروسيا أن تفهم – هذا يكفي”.

ويقوم جراهام بجولة في استونيا ولاتفيا وليتوانيا هذا الأسبوع مع زميله الجمهوري جون ماكين والسيناتور الديمقراطي إيمي كلوبوشار.. وعلق ماكين قائلًا أن سلوك روسيا “غير مقبول”.