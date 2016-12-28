كشفت صحيفة “المساء” المغربية، أن مقر شهد قبل بضعة أيام وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تأسيس أول جمعية مغربية للأقليات الدينية والجنسية بالمغرب،أطلق عليها اسم جمعية “أقليات”.

 

وبحسب مصادر الصحيفة، فقد أفرز الجمع العام التأسيسي، الذي انعقد بالرباط، مجلساً إدارياً مكوناً من 15 عضواً، الى جانب مكتب مكون من 9 أعضاء، وتم انتخاب الناشط “طارق الناجي” رئيساً للجمعية.

 

وأبرز القائمون على هذه الخطوة أنهم “أقلية مضطهدة في المغرب، وبالتالي، هم بحاجة الى إطار مؤسساتي يحميهم قانونياً ويؤطر أنشطتهم تنظيمياً”، كما يؤكدون أنهم لا يدعون إلى التخلي عن ، لكنهم في نفس الوقت، سيدافعون عن مواضيع والدينية بالمغرب.

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن من ضمن مطالب جمعية “أقليات” إزالة الفصل 222 من مسودة ، الذي يجرم ، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على أفعال ، إضافة الى فتح نقاش حول .

 

وكان العاهل المغربي، الملك ، قد وصف في اول حديث صحفي منذ العام 2005  لواسائل الإعلام في ، بأنه “ بجميع الديانات”.

 