كشفت صحيفة “المساء” المغربية، أن مقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان شهد قبل بضعة أيام وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تأسيس أول جمعية مغربية للأقليات الدينية والجنسية بالمغرب،أطلق عليها اسم جمعية “أقليات”.

وبحسب مصادر الصحيفة، فقد أفرز الجمع العام التأسيسي، الذي انعقد بالرباط، مجلساً إدارياً مكوناً من 15 عضواً، الى جانب مكتب مكون من 9 أعضاء، وتم انتخاب الناشط “طارق الناجي” رئيساً للجمعية.

وأبرز القائمون على هذه الخطوة أنهم “أقلية مضطهدة في المغرب، وبالتالي، هم بحاجة الى إطار مؤسساتي يحميهم قانونياً ويؤطر أنشطتهم تنظيمياً”، كما يؤكدون أنهم لا يدعون إلى التخلي عن الدين الإسلامي، لكنهم في نفس الوقت، سيدافعون عن مواضيع الأقليات الجنسية والدينية بالمغرب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن من ضمن مطالب جمعية “أقليات” إزالة الفصل 222 من مسودة القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على أفعال الشذوذ الجنسي، إضافة الى فتح نقاش حول حرية المعتقد.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد وصف في اول حديث صحفي منذ العام 2005 لواسائل الإعلام في مدغشقر، بأنه “أمير المؤمنين بجميع الديانات”.