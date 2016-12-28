تسببت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية تظهر نحو خمسين فقيرا ومدمنا على المخدرات يعيشون في مقبرة بمدينة شهريار غرب العاصمة طهران، في إثارة استياء شعبي واسع.
ونشرت صحيفة “شهروند” تقريرا مصورا أمس الثلاثاء عن هؤلاء المهمشين الذين ينامون داخل قبور فارغة حفرت مسبقا، فيما نقلت الصحيفة عن أحد المشردين قوله “ألسنا بشرا؟ هل نحن غرباء؟ ألسنا إيرانيين؟”.
وبعث المخرج المعروف أصغر فرهادي رسالة إلى الرئيس حسن روحاني أعرب فيها عن شعوره بـ”الخزي” بعد أن انتشرت صور القبور وساكنيها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب فرهادي في الرسالة التي نشرت الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي “رأيت التقرير عن حياة رجال ونساء وأطفال في قبور داخل مقبرة قرب طهران، فامتلأ كياني بالخزي والحزن”، مضيفا “أريد أن أشارك هذا الخزي مع كل أولئك الذين استلموا مسؤوليات” في البلاد.
در گورستان نصیرآباد باغستان در حومه #شهریار هر شب ٥٠ زن، مرد و کودک در گور میخوابند
گورخواب #ایران #تهران #فقر #ولایت_فقیه pic.twitter.com/f0UXuF10vw
— بپاخیزایران (@shaghayeghazad4) December 27, 2016
من جهته رد روحاني خلال خطاب الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول على رسالة فرهادي مؤكدا أنه لا يمكن لأي أحد “أن يقبل في بلد كإيران أن يعيش أشخاص داخل قبور”.
وأضاف الرئيس الإيراني “سمعت عن مشردين ينامون تحت الجسور، أو في محطات المترو في بلاد أجنبية، لكنني لم أسمع كثيرا عن أشخاص ينامون في قبور”.
بنا به گزارشی حدود ۵۰ کارتن خواب در داخل قبرهای خالی در گورستان نصیرآباد شهریار می خوابند… https://t.co/fkyKYgihXj #ايران #تهران #زنان pic.twitter.com/tBGsiHF1og
— Roya Naser (@roya_naser2016) December 28, 2016
وبحسب صحيفة “شهروند”، تم إجلاء، بالقوة، من المقبرة بعد ظهر الاثنين خمسين شخصا من الرجال والنساء كانوا ينامون في القبور.
من جهته قال المدعي العام في مدينة شهريار، الواقعة على بعد 30 كم من طهران، إن المدمنين الذين تم إجلاؤهم سيرسلون إلى مراكز علاج.
#زنده در گور
هموطنانی در نصیرآباد #باغستان، حومه شهریار، جنوب غربی #تهران در گورستان زندگی می کنند pic.twitter.com/62q9oyqCem
— Azadeh morshedi (@azadehmorshedi9) December 27, 2016
تعليقات الموقع :