توصلت تركيا وروسيا، الأربعاء، إلى توافق نهائي حول خطة تهدف إلى تعميم وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية إن أنقرة وموسكو توافقتا حول خطة نهائية لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية حيث سيتم عرض هذه الخطة على الأطراف المعنية لتعميم التوافق حولها.

وسوف يشمل الاتفاق قوات المعارضة والنظام السوري ويستثني التنظيمات الإرهابية وفي حال نجاحه ستبدأ المباحثات السياسية بأستانة.

من جانبها، أفادت “الأناضول” أنّ وقف إطلاق النار في سوريا وفق المقترح الروسي التركي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل 29 كانون الأول.