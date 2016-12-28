ذكر الموقع الألماني “إراسموس مونيتور” الخاص بالحركات الجهادية في تقرير له أن ظهور اسم “أبو ولاء” المعروف فى ألمانيا باسم “الواعظ بلا وجه”, فى الآونة الأخيرة يثير التساؤلات حول دور “أبو ولاء” الحقيقي فى الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها ألمانيا مؤخرًا.

وأشار الموقع فى تقريره إلى أن السلطات الأمنية فى ألمانيا تشتبه فى وجود اتصالات بين كل من أنيس العامرى المشتبه به فى حادث الدهس فى برلين وبين العراقى أحمد عبد العزيز عبد الله، المعروف باسم “أبو ولاء”، البالغ من العمر 32 سنة، حيث قال مسئول فى الشرطة الألمانية: “أبو ولاء هو أسوأ إرهابى فى ألمانيا”.

وتابع الموقع فى تقريره أن احمد عبد العزيز عبد الله, المعروف باسم “أبو ولاء” لم ير أحد وجهه حتى الآن, فهو يصدر فيديوهات بصفة دورية، وباللغتين الألمانية والعربية، على مواقع التواصل الاجتماعي, ويظهر خلال تصويره لهذه الفيديوهات مرتديا قميصًا أسود، ويغطى رأسه بعمامة، مستديرًا بظهره نحو الكاميرا, لإخفاء وجهه.

وأكد الموقع أن قرابة 25 ألف شخص يتابعون صفحات أبو ولاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, فهو يلقب نفسه بـ”الشيخ”, دون أن يخفى ولاءه الصريح لتنظيم الدولة “داعش” ومساندته له, بل ودعوت الناس للالتحاق بصفوفه, بالإضافة إلى أنه أطلق تطبيقًا على كل من “آيفون” و”أندرويد”؛ بهدف جذب انتباه المتعاطفين مع التنظيم.

وأضاف الموقع فى تقريره أن أبو ولاء، منذ عام 2014، غير طريقة لباسه, اقتداء بأمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، بعد أن بايعه, كما ظهر اسمه لأول مرة سنة 2000، قبل أن يُعرف باسم “أبو ولاء”، حيث وصل إلى ألمانيا من العراق عندما كان قاصرًا، ثم عمل بأحد متاجر المنسوجات إلى أن أسس قاعدته فى أقصى الشمال الغربى الألمانى وتحديدًا فى مدينة هانوفر بالقرب من مسجد هيلدسهايم , وتعتقد السلطات الألمانية أن هذه الشبكة ساهمت فى وصول حوالى 900 ألمانى إلى سوريا والعراق للقتال فى صفوف تنظيم الدولة.

وتزايد نشاط أبو ولاء في عام 2008 فبدأ بإقامة ندوات لتعليم القرآن الكريم وإنشاد الأناشيد الإسلامية في أكبر مسارح فى ألمانيا, ما لفت أنظار السلطات الأمنية إليه, كما يرى العديد من المقربين من أبو ولاء فيه الرجل الأول الذى يمثل تنظيم الدولة فى ألمانيا، وأنه يسهل ويدعم مرور الأشخاص الراغبين بالالتحاق بالتنظيم فى سوريا.

فى المقابل لم تنته مخاوف الحكومة الألمانية من وقوع أعمال إرهابية فى الفترة المقبلة بعد حادث برلين، بتدبير من أبو ولاء، لذا تم إخضاعه للرقابة الأمنية.