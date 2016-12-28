أفصحت المُتنبّئة ليلى عبد اللطيف عن بعض توقعاتها للعام القادم 2017، على عدّة صُعُدْ، حيث يترّقب كثيرون توقعاتها نهاية كلّ عام.

وقالت “عبد اللطيف” إن أجواء الحزن والحداد ستعم دولة البحرين بسبب حدث مؤسف ومهم.

وفي لبنان، ذكرت المتنبئة لموقع LBC أنّه ابتداء من منتصف العام 2017، سيبدأ لبنان في رحلة صعوده نحو الإزدهار والسياحة والعمل والإعمار، وسيستطيع في غضون أشهر عدة استعادة لقب سويسرا الشرق.

اما في فرنسا فتوقعت ليلى عبد اللطيف أن ينتخب الشعب الفرنسي “فرنسوا فيون” خلفاً للرئيس الحالي “فرنسوا هولاند”.

واقتصادياً، تنبّأت بأنّ يتصدر الدولار الاميركي في ٢٠١٧ واجهة العملات الأجنبية ويسجل ارتفاعاً في اسعار الصرف العالمية.

كما توقّعت أن تشهد أسهم “سوليدير” ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة.

وامتلأت المواقع الإكترونية منذ بداية ديسمبر الجاري بتوقعات الفلكيين وخبراء الأبراج لأحداث العام المقبل، وهنا نذكّركم بتلك المقولة “كذب المنجمون ولو صدقوا”.