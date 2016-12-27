في إطار زيارته الحالية للعاصمة المصرية القاهرة، سيحل الفنان الجزائري الشاب خالد ضيفا على الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، من خلال برنامجها الشهير “صاحبة السعادة”.

وبالفعل تم تسجيل الحلقة مساء الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري، وسط سرية تامة لما سيدور خلال الحلقة، والمرجح أن يتم عرضها مع الاحتفال بالكريسماس.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة CBC المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر فيه الشاب خالد مع إسعاد يونس أثناء تسجيل الحلقة، وأجرى بروفة على إحدى أغنياته، دون التوضيح أو الكشف عن تفاصيل الحلقة، وتم التعليق على المقطع: “انتظروا نجم الراي العالمي الشاب خالد مع صاحبة السعادة قريبا”.

ومن جانب آخر، أقيم مؤتمر صحفي للشاب خالد بإحدى فنادق القاهرة الكبرى الجمعة الماضية، وذلك لانطلاق أغنيته الجديدة “وحدة بوحدة” والفيديو الخاص بها، التي تعاون فيها مع الموسيقار طلال، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين.

حرص الشاب خالد على توضيح تصريحاته الذي قالها الأسبوع الماضي عن قضية سعد لمجرد والتي أثارت غضب جمهور سعد.

وأكد الشاب خالد أن تصريحاته فهمها الجمهور بشكل خاطئ، وذلك إثناء لقاءه مع برنامج “ET بالعربي”، حيث أوضح أن الذي كان يُصرح به مثل نصيحة من أخ كبير لأخيه الصغير.