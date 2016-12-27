من الممكن أن كثيراً من المسافرين في الطائرات، لاحظوا وجودَ فتحةٍ في نهاية ذيل الطائرة، ولربما تساءلوا عن سرّ هذه الفتحة، التي لا توجد في كلّ الطائرات، ولكن غالبًا ما توجد في الطائرات الكبيرة.

الفتحة التي نتحدّث عنها عبارة عن فتحة تابعة لجهاز أو محرّك توربيني يدعى “وحدة الطاقة المساعدة” أو APU.

هذه الوحدة تعمل بشكل أساسي لتوليد الطاقة المساعدة في تشغيل الطائرة وخدماتها بشكل عام، كما تقدّم خدمة مهمة أخرى وهي توفير مخرج للهواء الناتج عن تشغيل المحركات الداخلية.

كما تساهم هذه الفتحة بمساعدة الطائرة على تشغيل محركاتها بكل قوتها قبل الإقلاع، مما يساعد الطائرة على الإقلاع، ويساعدها في ذلك الحركة السريعة للمراوح الداخلية التي ستخرج الهواء من هذه الفتحة.