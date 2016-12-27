ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن سبب وفاة ملك البوب “جورج مايكل” هو قصور في القلب، حيث وجد ميتاً في منزله “باوكسفورد شاير” عن عمر ناهز 53 عاماً.

وخرج صديق النجم المقرّب لبناني الأصل “فادي فواز” عن صمته وروى ما حدث.

وقال في تصريحاتٍ له: “أردنا تناول الغداء معاً وذهبت لإيقاظه في منزله في أوكسفوردشاير. إلا أنّني لم أتمكن من ذلك. كان يرقد في فراشه بسلام”.

وأضاف: “أريد أن يتذكر الناس جورج كما كان، لقد كان شخصاً رائعاً”.

كما غرّد عبر “تويتر”: “لن أنسى أبداً حين رأيت جورج مايكل ميتاً بسلام في سريره”.

إلا أنّ مصدراً مقرباً من النجم الراحل أشار إلى أنّه “نقل مرات عدة إلى المستشفى في الآونة الأخيرة بسبب إدمانه على الممنوعات”.