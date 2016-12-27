قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي إن “دماء الشهيد المهندس التونسي محمد الزواري أثبتت أن قضية فلسطين هي قضية الأمة كلها، وواجب الجهاد لتحريرها وهم مسؤولون أمام الله عن ذلك”.

وأضاف “القرضاوي” في برقية خاصة أرسلها في حفل تأبين الزواري بغزة مساء الاثنين، “أن الشهيد بدعمه للمقاومة جعل من فلسطين والقدس والأقصى قضيته الأولى للأمة”.

وتابع قائلاً :”لم يكن الشهيد الزواري يبحث عن فخر أو رياء أو يحدث المقربين عن عمله مع كتائب القسام؛ لقد كان يعمل بصمت لا يبحث عن الأضواء والشهرة وحسبه أن الله يعلم اخلاصه وصدقه”.

وشدد على أن كل مسلم صادق عليه واجب تحرير فلسطين، هذا هو واجب الأمة كلها، وعلى امتنا أن تقف صفاً واحداً وهي تقاوم اعدائها.

ومنحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد الزواري “وسام القدس” تقديرا لإسهاماته في تطوير المقاومة الفلسطينية.

ودعت كتائب القسام الشباب العربي والمسلم كل الأحرار لاقتفاء أثر الشهيد التونسي الطيار محمد الزواري في حشد كل الجهود وتوجيه كل الطاقات وتصويب البنادق للعدو الإسرائيلي.

و شددت خلال حفل تأبينٍ نظمته بغزة أمس على أن استشهاد المهندس الزواري “لن يؤثر على مسيرتنا المباركة في الإعداد والتطوير، واستثمار كل الطاقات الممكنة في معركتنا المتواصلة مع عدونا الغاصب”.