أجلت محكمة العدل العليا في باريس محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد في التهم الموجهة إليه باغتصاب فتاة في باريس الشهر الماضي.

وكان من المفترض أن تكون محاكمة لمجرد في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، غير أن محكمة العدل العليا التي تتولى القضية أجلتها لوقت غير معلوم لاسيما وأن المحكمة ستظل مغلقة حتى 2 يناير 2017، وهذا يعني أن محاكمة لمجرد ستكون بعدها.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذا تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها في محل اقامته بفندق الماريوت بشارع “سانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفلته بباريس، ولم يتم الحكم بالقضية إلى الآن.