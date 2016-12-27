قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن أهل كل من سوريا والعراق والبحرين واليمن إلى جانب نيجيريا يتظاهرون من أجل فلسطين، على حد تعبيره.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية على لسان نصرالله الذي قال: “اليوم تشوه سمعة حركات المقاومة، وكل المؤيدين والداعمين لها، من سوريا الى العراق والبحرين واليمن ونيجيريا التي يتظاهر أهلها من أجل فلسطين. المقاومة مستهدفة اليوم، وأحد أخطر عناوين الحرب في المنطقة منذ سنوات هو الحرب على المقاومة ومحور المقاومة، وهذه الحقيقة تتكشف يوما بعد يوم.”

وتابع نصرالله قائلا: “التكفيريون سواء في المواقع الفكرية أو الاعلامية أو الميدانية يعبرون عن موقف دون ضوابط وهذا خطر جدا، مشيرا إلى أن “عالمنا الاسلامي يواجه ظاهرة التطرف بالأوساط السنية أو الشيعية، وإننا في زمن يجب أن نتحمل المسؤولية ونعمل للمزيد من التلاقي والتقارب والتعاون والتآخي والتوحد والتكامل لأن غرض التكفيريين وأسيادهم هم أن نتمزق وأن نذهب كل في واد. يجب أن تبقى الايدي ممدودة والانفتاح والحوار والسعي لحل كل مشكلة بالحوار والحل السياسي والكلمة الطيبة والحسنة.”

وأضاف: “نحن نثق بشعوبنا وأمتنا مهما كانت الالام والمآسي، هذه الامة لن تتخلى عن فلسطين. اسرائيل تلاحق كل عقل يمكن أن يكون عقلا في المقاومة، فهي لا تستطيع أن تتحمل لا عقول ولا ارادات ولا جيوش ولا مقاومة ولا علماء ولا فكر يمكن أن يتوحد بوجه المشروع الصهيوني. وأنا أقول للصهاينة لا تراهنوا، فالمستقبل في هذه المنطقة لمشروع المقاومة.”