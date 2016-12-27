تجرد أبٌ مصري بمحافظة الشرقية، من كل مشاعر الإنسانية وارتكب جريمة تهتز لها السموات والأرض بحثا عن اشباع رغباته الجنسية.

وعاشر الأب “الوحش”، بناته الثلاثة معاشرة الأزواج، واغتصبهن تحت التهديد من طفولتهن حتى أنجب من ابنته الكبرى 18 سنة، طفلا، وأجهضت في طفل آخر، وأنجب من ابنته 17 سنة، طفلا، بينما طفلته الصغرى حامل في الشهور الأخيرة.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، مؤكدا أنه كان يهتك عرض بناته الثلاثة منذ طفولتهن ثم عاشرهن معاشرة الأزواج بعدما كبرنْ.

وذكر أنه كان يهدد بناته الثلاثة وزوجته إذا ما افتضحوا أمره، وأن شهوته الجنسية والشيطان دفعته لارتكاب الواقعة.وفقاً لوسائل إعلام مصريّة

وتقرّر حبس الأب 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة اغتصاب بناته الثلاثة وإنجابه منهن أطفال.