فتحت المشتركة الجزائرية في برنامج “آراب أيدول” كاميليا ورد، النار على الفنانة أحلام بعد خروجها من البرنامج.

واعتبرت كاميليا أن أحلام كانت تقصد إذلالها، خاصة أنها فضلت عليها في النهاية المشترك مهنّد عبد الحسين، وهو ما تسبب في خروجها نهائيا من البرنامج.

وكتبت كاميليا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك صدقيني ظلمك ليا ودعوتي رح تاخد منك اغلي شئ تملكيه متل ماحاولتي تاخدي مني اكتر شئ بحبو كاميليا ورد”.

وتابعت: “شكرا احبابي علي كلامكم ومحبتكم صحيح اني خرجت من المنافسة بلعبة غير شريفة من أحلام لكن ربحت محبتكم”.

واضافت: “شكراً لظلمك يا ملكة.. شكراً لكم أحبابي على التصويت، وبعتذر منكم دفعتوا مصاريكم على أمل التأهل بالتصويت، لكن للأسف”.