أبدت الإعلامية الفلسطينية والمذيعة بقناة “الجزيرة”‘ إيمان عياد، استيائها من زميلها العراقي، عامر الكبيسي، بسبب تغريدة له هنأ من خلالها المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، اعتبر خلالها أن المسلمين؛ مسيحيون أكثر من المسيحيين أنفسهم.

وقالت “عياد” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر” رصدتها “وطن” معلقة على تغريدة “الكبيسي”: ” ليتنا نحب بدون مزايدات !”.

ليتنا نحب بدون مزايدات ! https://t.co/FZEHlASp7f — إيمان عياد (@RealEmanAyad) December 27, 2016

وكان “الكبيسي” قال في تغريدة له عبر “تويتر”:” المسلمون مسيحيون أكثر من المسيحيين أنفسهم .. نحن نهيم حبا بعيسى وأمه مريم .. وليس بمسلم ولا ينتمي لأمة محمد من لايحب عيسى ومريمه”.

المسلمون مسيحيون أكثر من المسيحيين أنفسهم .. نحن نهيم حبا بعيسى وأمه مريم .. وليس بمسلم ولا ينتمي لأمة محمد من لايحب عيسى ومريمه.. — عامر الكبيسي (@amer_alkubaisi) December 26, 2016

يشار إلى أن عامر الكبيسي، هو إعلامي في قناة الجزيرة الفضائية، متخصص في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في العراق و سوريا و مصر و فلسطين ، وقد أعد مئات التقارير عن هذه البلدان لصالح قناة الجزيرة الفضائية ، وهو كاتب سياسي وروائي ، صدر لهكتاب الشاهد والمشهود حول غزو أمريكا للعراق عام 2003 وصدر له رواية تاريخية بعنوان درب زبيدة عن إعادة اكتشاف طريق تاريخي بين بغداد ومكة المكرمة وطبع في لندن بواقع ” 3700 ” صفحة ، وله تحت الطبع كتب أخرى حول الإعلام والسياسية وإدارة المؤسسات الإعلامية وديوان شعري.