أبدت الإعلامية الفلسطينية والمذيعة بقناة “”‘ إيمان عياد، استيائها من زميلها العراقي، عامر الكبيسي، بسبب تغريدة له هنأ من خلالها بأعياد ، اعتبر خلالها أن ؛ مسيحيون أكثر من المسيحيين أنفسهم.

 

وقالت “عياد” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر” رصدتها “وطن” معلقة على تغريدة “الكبيسي”: ” ليتنا نحب بدون !”.

 

وكان “الكبيسي” قال في تغريدة له عبر “تويتر”:” المسلمون مسيحيون أكثر من المسيحيين أنفسهم .. نحن نهيم حبا بعيسى وأمه .. وليس بمسلم ولا ينتمي لأمة محمد من لايحب عيسى ومريمه”.

 

يشار إلى أن عامر الكبيسي، هو إعلامي في قناة الجزيرة الفضائية، متخصص في منطقة  لا سيما في  و  و  و فلسطين ، وقد أعد مئات التقارير عن هذه البلدان لصالح قناة الجزيرة الفضائية ، وهو كاتب سياسي وروائي ، صدر لهكتاب الشاهد والمشهود حول غزو للعراق عام 2003 وصدر له رواية تاريخية بعنوان درب زبيدة عن إعادة اكتشاف طريق تاريخي بين بغداد ومكة المكرمة وطبع في لندن بواقع ” 3700 ” صفحة ، وله تحت الطبع كتب  أخرى حول الإعلام والسياسية وإدارة المؤسسات الإعلامية وديوان شعري.