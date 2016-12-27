تحدثت عدة نساء عملنَ صفوف جهاز الموساد الإسرائيليّ، عن تجربتهنّ، حيث كشفن أنّ مهمّتهن ليست ممارسة الجنس أو الإغراء، وإنما العكس.وفقاً لأقوالهنّ

وتقول إحداهنّ: “إنه الإطار الوحيد في إسرائيل الذي يسمح للنساء بالعمل كمقاتلات واستخدام قدراتهن في حماية الدولة بشكل مساوٍ للمقاتلين”.

وتضيف: “إذا تم الإمساك بي خلال عملية في دولة عدوة، فمصيري هو الموت. وأيضا من يتم الإمساك بها في دولة ودية ستقضي كل حياتها في السجون. نحن نخاطر بحياتنا وبحريّتنا”.

وبحسب موقع “المصدر” الإسرائيليّ، فقد وصلت النساء إلى مناصب قيادية كبيرة جدا في صفوف الموساد، وقد عمِلَت المرأة الكبرى من بينهنّ كنائبة لرئيس الموساد.

ويؤكد الموقع أن هناك “خلايا تنفيذية” في الموساد تشكل النساء فيها نصف القوة، وأيضا وحدات تنفيذية تقودها امرأة.

وتقول عملية للموساد: “صحيح أننا نستخدم أنوثتنا لأنّ جميع الوسائل مشروعة. ولكن حتى لو ظننا أن الطريقة الأفضل لتعزيز الهدف هي ممارسة الجنس مع مدير مكتب أحمدي نجاد، فلا أحد من الموساد سيسمح لنا بذلك. حتى لو كنا مستعدات بالتضحية بأنفسنا على مذبح الوطن. يُحظر استخدام المقاتلات لأهداف جنسية. هناك ألعاب إغراء، جذب، محاولات لإيقاظ الطرف الآخر، ولكن يحظر تخطي الحدود وممارسة العلاقات الجنسية”.