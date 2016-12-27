أثارت قضية القبض على بتهمة الرشوة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في .

 

وقالت أجهزة الأمن المصرية إنها اعتقلت موظفا يعمل مديرا عاما لإدارة التوريدات والمشتريات بمجلس بتهمة تلقي عبارة عن ملايين والدولارات ومشغولات ذهبية.

 

وأضافت مصادر أمنية أن عناصر من هيئة ضبطت المتهم داخل مسكنه، وعثرت على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف والسيارات التي يملكها.

 

وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتداب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة في القضية.

 