أثارت قضية القبض على موظف حكومي بتهمة الرشوة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقالت أجهزة الأمن المصرية إنها اعتقلت موظفا يعمل مديرا عاما لإدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة بتهمة تلقي رشوة عبارة عن ملايين الجنيهات والدولارات ومشغولات ذهبية.

وأضافت مصادر أمنية أن عناصر من هيئة الرقابة الإدارية ضبطت المتهم داخل مسكنه، وعثرت على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.

وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتداب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة في القضية.