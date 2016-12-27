وصف أحد وجهاء طرابلس مالك قناة الجديد “تحسين خياط” بأنه “يخيط ثوب الفتنة في لبنان” رداً على حلقة من برنامج “للنشر” الذي تقدمه الاعلامية “ريما كركي” على قناة الجديد وأتاحت فيها لمغرضين للإساءة إلى النبي محمد “صلى الله عليه وسلم”.

وقال “حسن نعال” أثناء تظاهرة احتجاج لعدد من الشخصيات والفعاليات اللبنانية في أحد مساجد طرابلس تعليقاً على وصف أهل طرابلس بالطائفيين والعنصريين بأن “هذه المدينة هي التي دافعت عن المسيحيين بعينيها”.

وأضاف: “كنائس طرابلس تشهد أن المسيحي كان مطمئناً إلى جانب المسلم” وحمّل نعال من أسماه “المقبور حافظ الأسد مسؤولية جلب الإرهاب إلى لبنان، مشيراً الى أن الأجهزة الامنية اللبنانية هي التي كانت تعطي الاسلحة للشبان وعندما تصالح الزعماء أصبح هؤلاء الشباب في السجون.