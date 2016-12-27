انتهت 3 نساء أفريقيات في الشارقة في دولة الإمارات إلى السجن بعد القبض عليهن بممارسة الرذيلة.

وحكمت محكمة الشارقة على المتهمات بالحبس مدة عام، كما قضت بإبعادهنّ عن الدولة بعد انتهاء محكوميتهن.

وتمكنت شرطة الشارقة من ضبط المتهمات من خلال كمين، أعدته عن طريق مخبر سري، حيث تواصل مع المدانات من رقم هاتف خصصنه للتواصل مع الزبائن مقابل 2500 درهم من كل شخص، وتواصل المخبر معها واتفقا على اللقاء في أحد فنادق الشارقة، وتوجه إلى هناك مع المبلغ المالي وعند دخوله الغرفة تم ضبط المدانات.

واعترفت إحداهن بالتحقيقات أنها مارست الرذيلة مع 100 شخص، والثانية مع 50 آخرين، بينما ذكرت الثالثة أنها مارست الرذيلة مع عدد من الرجال يصعب تعداده ودون تمييز ومقابل مبالغ مالية، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة “البيان”.