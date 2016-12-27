رصدت مواقع التواصل الاجتماعي، “غزلاً” بين الاعلامية اللبنانية “نيكول حجل” والنائب في تكتل التغيير والاصلاح سيمون أبي رميا.
فقد غرّدت نيكول على صفحتها الخاصة على تويتر، في أثناء تلاوة أبي رميا كلمته في المجلس النيابي خلال جلسة منح حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، موجهة التحية له لأنه أثار موضوع نسبة البطالة لدى الشباب ودعوته الى اعلان حالة طوارىء في هذا الشأن.
تحية الى النائب @SimonAbiramia الذي يلقي في هذه الاثناء كلمته والتي يتحدث فيها عن نسبة البطالة لدى الشباب ودعوته الى اعلان حالة طوارىء
تحية الى النائب @SimonAbiramia الذي يلقي في هذه الاثناء كلمته والتي يتحدث فيها عن نسبة البطالة لدى الشباب ودعوته الى اعلان حالة طوارىء
— NicoleHajal (@NicoleHajal) December 27, 2016
فردّ النائب ابي رميا عليها بالشكر، آملاً في أن نعي جميعاً اولوية هذا الملف كي يبقى شباب لبنان ويبقى بالتالي لبنان.
@NicoleHajal شكراً على تحيتك مع الأمل بان نعي جميعاً اولوية هذا الملف كي يبقى شباب لبنان ويبقى بالتالي لبنان.
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) December 27, 2016
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