رصدت مواقع التواصل الاجتماعي، “غزلاً” بين الاعلامية اللبنانية “نيكول حجل” والنائب في تكتل التغيير والاصلاح سيمون أبي رميا.

فقد غرّدت نيكول على صفحتها الخاصة على تويتر، في أثناء تلاوة أبي رميا كلمته في المجلس النيابي خلال جلسة منح حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، موجهة التحية له لأنه أثار موضوع نسبة البطالة لدى الشباب ودعوته الى اعلان حالة طوارىء في هذا الشأن.

تحية الى النائب @SimonAbiramia الذي يلقي في هذه الاثناء كلمته والتي يتحدث فيها عن نسبة البطالة لدى الشباب ودعوته الى اعلان حالة طوارىء

تحية الى النائب @SimonAbiramia الذي يلقي في هذه الاثناء كلمته والتي يتحدث فيها عن نسبة البطالة لدى الشباب ودعوته الى اعلان حالة طوارىء — NicoleHajal (@NicoleHajal) December 27, 2016

فردّ النائب ابي رميا عليها بالشكر، آملاً في أن نعي جميعاً اولوية هذا الملف كي يبقى شباب لبنان ويبقى بالتالي لبنان.