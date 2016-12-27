حرم مفتي مصر السابق والمعروف باسم مفتي العسكر علي جمعة شراء الاحتياجات الشخصية باستخدام “الفيزا كارد”.

وقال “جمعة” إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطه للبنك بفائدة حرام شرعًا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتًا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.

وأضاف – خلال لقائه في برنامج “والله أعلم” المذاع على فضائية الـ”سي بي سي” – قائلًا: “معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيه بـ 11 ألف جنيه، فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهيّ عنه”، لافتًا إلى أنه كان يقال عنه سابقًا في القرون الأولى “شبهة ربا” وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.

وتابع المفتي السابق بقوله: “إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز، أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام”.