وجه القيادي الحوثي السابق، علي البخيتي، انتقادات حادة للعرب معتبرا أنه لا أحد يتآمر عليهم أكثر من تآمرهم على أنفسهم، زاعما أن الصهاينة أرحم بالعرب من أنفسهم.

وقال “البخيتي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لا أحد يتآمر على العرب أكثر من أنفسهم؛ فمهما بلغ حقد الآخرين بما فيهم الصهاينة يبقون أرحم بالعرب من أنفسهم؛ لغة الأرقام تتحدث هكذا وليس أنا”.

لا أحد يتآمر على العرب أكثر من أنفسهم؛ فمهما بلغ حقد الآخرين بما فيهم الصهاينة يبقون أرحم بالعرب من أنفسهم؛ لغة الأرقام تتحدث هكذا وليس أنا. — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) December 27, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى: ” عقولنا كعرب هي أكبر مؤمرة على أنفسنا؛ حقدنا وغدرنا وكرهنا لبعض. صدق تشرشل عندما سألوه مالذي سيخسره العالم اذا مات العرب؟؛ قال: ستموت الخيانة”.

عقولنا كعرب هي أكبر مؤمرة على أنفسنا؛ حقدنا وغدرنا وكرهنا لبعض. صدق تشرشل عندما سألوه مالذي سيخسره العالم اذا مات العرب؟؛ قال: ستموت الخيانة — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) December 27, 2016

وتابع قائلا: ” إيران لا تتآمر علينا؛هي توظف مؤامراتنا على بعض لصالحها؛توظف خسة العرب وخيانتهم وحقدهم على بعض؛وهذا من حقها؛فأرض الخونة مباحة لمن أراد التوسع”.