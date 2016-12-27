وجه القيادي الحوثي السابق، علي البخيتي، انتقادات حادة للعرب معتبرا أنه لا أحد يتآمر عليهم أكثر من تآمرهم على أنفسهم، زاعما أن أرحم بالعرب من أنفسهم.

 

وقال “البخيتي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لا أحد يتآمر على أكثر من أنفسهم؛ فمهما بلغ حقد الآخرين بما فيهم الصهاينة يبقون أرحم بالعرب من أنفسهم؛ لغة تتحدث هكذا وليس أنا”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” عقولنا كعرب هي أكبر مؤمرة على أنفسنا؛ حقدنا وغدرنا وكرهنا لبعض. صدق عندما سألوه مالذي سيخسره اذا مات العرب؟؛ قال: ستموت الخيانة”.

 

وتابع قائلا: ” لا تتآمر علينا؛هي توظف مؤامراتنا على بعض لصالحها؛توظف خسة العرب وخيانتهم وحقدهم على بعض؛وهذا من حقها؛فأرض الخونة مباحة لمن أراد التوسع”.

 