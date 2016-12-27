ضبط مفتشون تابعون لوزارة التجارة والاستثمار في السعودية، مساء الاثنين، أعلامًا إسرائيلية في متجر لبيع الملابس في العاصمة الرياض.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” إنها باشرت بلاغا عن وجود ألبسة أطفال تحمل صور أعلام دول بينها علم الكيان الصهيوني، وضبطت المخالفة واستدعت صاحب المتجر لإكمال الإجراءات النظامية.

ونشرت الوزارة أيضًا صورةً لنموذج من الملابس التي تمت مصادرتها، ويظهر فيها علم “إسرائيل بشكل واضح. حسب ما ذكر موقع ارم نيوز.

ولا توجد أية علاقات بين السعودية و”إسرائيل”، ويواجه من يقف خلف إدخال بضائع إسرائيلية الصنع أو تحمل رموزًا لها، عقوبات مشددة.