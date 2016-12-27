قال مصدر من قناة “التاسعة” التونسيّة، إنّ الفنان جورج وسوف طَرَدَ الجمهور الذي حضر تسجيل الحلقة الخاصة معه، ضمن برنامج “عائشة”.

ووفقاً للمصدر فإن الجمهور تفاجأ من تعكر مزاج “وسوف” في البرنامج الذي حضر له خصيصاً الجمعة الماضية. بحسب وسائلَ إعلام تونسيّة

وذكرت مواقع إخبارية تونسية أن المبلغ الذي تقاضاه جورج وسوف لقاء الحضور في البرنامج يناهز الـ800 الف دينار تونسيّ.

وفي الاطار ذاته، قال رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” إنّ قدوم الفنان جورج وسوف، للمشاركة في برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية، هدية منه الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.

وكتب بوجبل على فيسبوك: “وصول جورج وسوف الي تونس للتصوير ببرنامج عايشة بعد غياب سنوات عن الإعلام التونسي.. هدية مني الي مرتي الغالية”.