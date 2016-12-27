قال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي “دانا روراباخر” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت أنه صديق للولايات المتحدة حين سحب مشروع قرار الاستيطان الذي يدين إسرائيل بالأمم المتحدة بناء على طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. !

وفي تصريحات لموقع “بريتبارت” الإخباري الأمريكي الذي يمثل صوتا لليمين في الولايات المتحدة قال روراباخر الذي التقى مع السيسي عدة مرات إن الرئيس المصري “مدافع عن كل الأمور الخيرة التي نؤمن بها.”

وأضاف روراباخر، الذي كان ضمن القائمة القصيرة لشغل منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب “أعتقد أن السيسي أساسي بالتأكيد لأمننا القومي”.

وتابع “انه أكثر أهمية لأمننا القومي ولهزيمة عدونا الرئيسي، وهو الإرهاب الإسلامي المتشدد.. إنه أكثر أهمية من وجود فرقة كاملة جديدة في الجيش، إنه بالتأكيد أهم لأمننا الوطني من الطائرة إف-35”. حسب قوله.

والطائرة الشبح إف-34 أو لايتننج الثانية هي طائرة مقاتلة متعددة المهام ذات مقعد واحد ولها قدرة على التخفي من أجهزة الرادار، وتنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

وفي عام 2014 كان برنامج انتاج الطائرة قد تجاوز الميزانية بمبلغ 163 مليار دولار وتأخر عن موعده سبع سنوات. وأدخلت القوات الأمريكية الطائرة إلى الخدمة في صيف هذا العام.