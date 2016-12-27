روت مواطنة تونسية، تفاصيل، تعرضها للضرب من قبل عون أمن في القطار المتجه نحو برج “السدرية”.

وقالت في مقطع فيدية إن رجلا طلب منها تمكين زوجته الحامل من المقعد الذي بجانبها والذي كانت تجلس عليه ابنتها الصغيرة الا انها رفضت؛ بسبب ان القطار يوجد به مقاعد شاغرة.

ولم يتمالك الزوج اعصابه فصفع السيدة على وجهها امام الركاب، وفق قولها.

وذكرت انها في لحظة غضب توجهت له قائلة: “الله لاوصلهولك ولدك كي إنت عملت فيا هكا وضربتني وبنتي عندي” لينهال عليها ضربا مما أدى الى اصابتها بعدد من الكدمات و الرضوض.

واضافت المرأة انها توجهت الى مركز الشرطة لتشتكي على المُعتدي لتكشفت انه الرجل شرطي، الامر الذي منعها من اخذ حقها بالقانون.