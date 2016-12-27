بدأ الجيش السويسري أول شهر ديسمبر الحالي حملةً لتعقب المجندين الجدد، المهووسين بنشر صور “سيلفي” لهم أثناء ارتدائهم الزي العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في أعقاب تداول صور “سيلفي” مثيرة لحسناوات في الجيش السويسري. بحسب صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية

وتقول مجندة سابقة في الجيش السويسري، ومن الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ودأبت على نشر صورها السيلفي المثيرة، إنها كانت المرأة الوحيدة بين 400 رجل، وأنها قضت أياماً جميلة بينهم في تجربة رائعة.

وتعهد المتحدث باسم الجيش السويسري بشنّ حملة لتعقب أي عبارات غير لائقة، ينشرها المجندون بالجيش على هذه المواقع، والتي تتضمن عبارات تنطوي على ألفاظ غير لائقة أو جنسية.

وأضاف هناك تصميم لدى قادة الجيش على منع صور السيلفي بالزي العسكري، ومن يريد التقاط صور فعليه استئذان قادته في الجيش أولا.











