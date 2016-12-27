أطلقت محكمة إسرائيلية سراح النائب العربي باسل غطاس من سجنه شريطة خضوعه للإقامة الجبرية ووضعه في الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام تحت مراقبة مستشاره القانوني في منزله الكائن في قرية الرامة بالجليل شمال فلسطين المحتلة.

وقالت مصادر صحفية إن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارها رغم طلب نيابة الاحتلال تمديد اعتقاله لمدة 45 يوما.

ووقعت عائلة غطاس على كفالة مالية قيمتها 50 ألف شيكل، ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي، على أن تقوم بمراقبته.

ومنعت المحكمة الإسرائيلية غطاس من السفر أو الاتصال بأي شخص على علاقة بقضيته التي اعتقل عليها لمدة ستة أشهر، كما سيتمكن غطاس من الذهاب لمبنى الكنيست للتصويت برفقة شرطة الاحتلال لكن دون دخولها للمبنى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت غطاس بتهمة إدخال هواتف خلوية لأسرى فلسطينيين.