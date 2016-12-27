شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء، في البت بدعوى ضد مواطن انتحل صفة ضابط في الاستخبارات السعودية.

وكشفت الدعوى عن قيام المواطن بتقديم نفسه للقنصلية اليمنية بجدة، على أنه ضابط بالمخابرات، ولديه عرض من الحكومة الروسية عن رغبتهم في بناء قاعدة عسكرية في اليمن بعد موافقة الحكومة اليمنية، وذلك بحسب “القبس” السعودية.

وسلم مندوب هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة أوراق المتهم التي تحمل سلسلة من الاتهامات، من بينها قيامه بإجراء مباحثات مع جهات خارجية “روسيا” للتعاون العسكري بصفة غير نظامية، والإساءة إلى سمعة الدولة ومكانتها من خلال إجراء مباحثات مع جهات خارجية تتعلق بشؤون سيادية وعسكرية لدولة شقيقة، الأمر المجرَّم بموجب المادة الأولى من نظام الإرهاب وتمويله، فضلاً عن تهمة انتحال صفة رجل سلطة عامة.

وعرضت المحكمة أدلة المدعي العام ضد المتهم وردوده عليها، وأغلقت الجلسة لتحديد موعد لاحق للنطق بالحكم.