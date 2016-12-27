أظهر مقطع فيديو، مُتداول، “ساحرا” أمريكيا يشرح بطريقة ساخرة لمقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية، طريقة هزيمة تنظيم الدولة، من خلال قيامه بحركة سريعة أخفى فيها قطعة كان يحملها.

وأطلق الساحر على هذه القطعة “داعش”، فيما عبر مقاتلو “YPG” عن إعجابهم بما قام به.

ساحر أمريكي يشرح لمقاتلي YPG كيف يتم التخلص من داعش .

خف علينا يا كوبرفيلد pic.twitter.com/Q6Cp5o5HLK — Exclamation (@Exclamation_3) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٦

يذكر أن العديد من المقاتلين الأمريكيين والأوروبيين انضموا إلى صفوف وحدات حماية الشعب الكردية في مواجهة تنظيم الدولة.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن “وحدات حماية الشعب” التابعة للإدارة الذاتية الكردية يبلغ عدد عناصرها نحو 100 ألف مسلح، وتضاعف الرقم خلال فترة وجيزة بعد قانون الخدمة الإلزامية الذي طرحته الإدارة الذاتية.