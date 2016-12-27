يوصف مسدس “سيرديوكوف”، الذي يحمله حراس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه السلاح الأخطر الذي يمنع إخراجه من روسيا أثناء سفر بوتين للخارج، خشية من أن تسرقه المخابرات الغربية.

يمتاز المسدس بقوته الفتاكة الهائلة وحجمه الصغير، واسمه ينسب لصاحب التصميم “بيتور سيرديوكوف”.

وطلقات المسدس فهي بعيار 9*21 ملم، وتبلغ مسافة الرمي الدقيق 100 متر، هذه الرصاصة تخرق سترة مدرعة مؤلفة من صفيحتي تيتانيوم، والتي تبلغ سماكة كل منهما 1.4 ملم و30 طبقة من الكفلار (Kevlar) أو الصفائح الحديدية بسمك 4 ملم.

وبحسبRT لجأ المصمم “سرديوكوف” إلى الجمع بين حجم المسدس الصغير والقدرة النارية الكبيرة، التي تزيد عما هي عليه لدى مسدس (كولت) الأمريكي، الذي يزيد عياره كثيرا عن عيار مسدس “سيرديوكوف”.

ومن المعروف أن أكثر المسدسات شعبية بين أفراد الجيش الروسي وأجهزة الأمن الروسية مسدسا ماكاروف (بي أم) وتوكاريف (تي تي). لكن لا يمكن اعتبارهما روسيي الصنع 100%.