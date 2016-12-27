رد الداعية السعودي، الشيخ حامد العلي، على الكاتب الصحفي الليبرالي والمدير السابق لقناة “العربية” عبد الرحمن الراشد الذي وصف في مقال له نشر اليوم الثلاثاء، العلاقات المصرية السعودية بأنها انتقلت من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وقال “العلي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لكن لغة دورات المياه أصوات مقرفة.. عبدالرحمن الراشد:العلاقة بين مصر و السعودية انتقلت من الحميمية إلى لغة دورات المياه!”.

لكن لغة دورات المياه أصوات مقرفة❗

عبدالرحمن الراشد:العلاقة بين مصر و السعودية انتقلت من الحميمية إلى لغة دورات المياه! — حامد العلي (@Hamed_Alali) December 27, 2016

وكان عبد الرحمن الراشد قد نشر مقالته في صحيفة “الشرق الأوسط”، تحدث فيها عن العلاقة بين القاهرة والرياض, لافتاً إلى أن التراشق الاعلامي بين إعلام مصر والسعودية نقل العلاقة بين “الجانبين” من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وأضاف الراشد في مقالته “صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه”.

وتابع: “وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار، فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة”.

وأكد الكاتب السعودي على أن “إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، ومع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون”.