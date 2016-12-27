قال وزير الثقافة والسياحة التركية، “نابي أفجي”، إن الأفلام والمسلسلات التركية تعد حالياً الأولى في أوروبا والثانية عالمياً، وإنّ نسبة المشاهدين تزداد يوماَ بعد يوم.

 

واضاف: “قبل 15 سنة كانت تركيا تنتج 9 أفلام في السنة، أما اليوم، ارتفع عدد إنتاج الأفلام إلى 139 فيلما في السنة”.

 

وذكر: “أن متابعي الأفلام التركية في أوروبا وصلت نسبتهم إلى أكثر من 60 في المائة من سكان أوروبا، وبذلك تصبح تركيا هي الأولى في أوروبا بأفلامها”. بحسب صحيفة “يني شفق” التركية

 

وتابع: “تتم ترجمة عدد كبير من الأفلام والمسلسلات التركية إلى عدة لغات من طرف شركات الدوبلاج في ، وتعرض هذه الأفلام في وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية والغربية وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لقد تمت ترجمة 150 فلماً ومسلسلاً في 100 دولة مختلفة، وتم مشاهدتها من قبل 500 مليون شخص”.

 

 