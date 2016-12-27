علّقت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنّة، على الذكرى السنوية الثامنة للحرب الإسرائيلية الأولى على قطاع غزة، والتي استمرت 23 يومًا، وشُنّت عامَ 2008، في مثل هذا اليوم.

ونشرت “بن قنّة” على حسابها في “فيسبوك”، الصورة الشهيرة لوزير الخارجية المصريّ الأسبق أحمد أبو الغيط وهو يمسك بيد تسيبي ليفني وزيرة “العدل” الإسرائيلية آنذاك، بعد مؤتمر صحفي في القاهرة هددت من خلاله بحرب ضد قطاع غزة.

وأرفقت الإعلامية الجزائرية الصورة بتعليق جاء فيه: “لا تنسوا هذه الصورة..! ‏سيكتب التاريخ أن الحرب الصهيونية على ‫#غزة‬ عام 2008 اتُخِذ قرارُها وأعلن عنها في ‫#مصر‬!! وأن ‫#غزة غرقت في دماء خيرة رجالها..”.

وأطلق الاحتلال على تلك الحرب “الرصاص المصبوب”، فيما أطلقت عليها المقاومة “معركة الفرقان”، ولم يتمكن الاحتلال من تحقيق أهدافه فيها.

وأسفرت الحرب على غزة عن استشهاد نحو 1330 شهيداً غالبيتهم العظمى من المدنيين والنساء والأطفال، في حين أصيب 5500 مواطناً العديد منهم يعاني حتى الآن من إعاقات دائمة، أما بالجانب الإسرائيلي، فاعترف جيش الاحتلال بمقتل 13 إسرائيليا بينهم 10 جنود وبإصابة 300 آخرين، إلا أن المقاومة أكدت أنها قتلت أكثر من 100 جندي.

وأعلنت المقاومة عن إطلاقها أكثر من 1500 صاروخ وقذيفة على أهداف إسرائيلية خلال تصديها للحرب.

وكان من أبرز شهداء الحرب وزير الداخلية آنذاك الشهيد سعيد صيام، والقيادي بحركة حماس نزار ريان.

وأما على صعيد تحقيق الأهداف، أخفقت قوات الاحتلال بتحقيقها، وبقيت المقاومة تحافظ على قدراتها لا بل راكمتها، وهو ما ظهر خلال حربي 2012 و2014 على القطاع، فيما لازالت حركة “حماس” قوية في غزة.