تأمل كازاخستان بعد أن منيت بخسائر فادحة جراء تراجع أسعار النفط، بأن تعزز عائداتها من الصادرات من خلال بيع منتج جديد للأسواق العالمية وهو حليب الخيل المجفف.

فقد كتب وزير الزراعة في كازاخستان، “أصيل خان ماميت بيكوف”، على صفحته في” فيسبوك”: “الحليب المجفف من 100 ألف من الأفراس يمكن أن يباع بنحو مليار دولار في العام”.

وأضاف أن بلاده بها نحو مليونين من أنواع الخيول في مناطق السهول الشهيرة بكازاخستان، التي تصل مساحتها إلى دول أوروبا الغربية مجتمعة.

وقال الوزير: “لذا فإن المشروب الوطني للبلاد يمكن أن يصبح موردا رئيسيا لعائدات التصدير بالغة الأهمية في الوضع الحالي”.

وكان البنك المركزي في كازاخستان قد أعلن أن عائدات العملة الصعبة للبلاد تراجعت بواقع الثلثين بسبب انخفاض أسعار النفط.

وسيباع منتج حليب الخيل المجفف تحت الاسم التجاري (ساوميد).

وكان رائد الفضاء الكازاخستاني “أيدين أيمبيتوف”، قد اصطحب معه بعضا من حليب الخيل المجفف إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي.

ويستخدم سكان كازاخستان حليب الخيل بعد تخميره، لكن هذا المنتج اللاذع الطعم يتعذر شحنه وتصديره لمسافات بعيدة لأنه يفسد بسرعة.